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Van'da zabıtalar çöp topladı

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193’ncü yıl dönümü dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıtalar, Van Gölü sahillerinde çöp topladı.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'ncü yıl dönümü dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıtalar, Van Gölü sahillerinde çöp topladı.


Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, "1-7 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ekinlikler kapsamında zabıta ekipleri ile Vangölü Aktivistleri bir farkındalık çalışmasına ortak imza atarak Amik Sahilinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Van Gölü'nün insanlığın mirası olduğunu ifade eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” sloganıyla son yıllarda göldeki yaşanan tahribata dikkat çekmek istediklerini söyledi. Sevinç, Zabıtaların şehirde halkın refahını, huzurunu, konforunu korumakla kalmayıp, aynı zamanda Van'ın değerlerine de sahip çıktığını dile getirdi.

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