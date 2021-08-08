Van'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Van Hakkari karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu üzerinde bulunan Başkale ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bunan Örmetaş Mahalle mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van'a giden 31 B 5869 plakalı otomobil, 01 AFT 463 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından savrulan araçlar seyir halinde olan tıra çarptı. Her iki araçta bulunan toplamda 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleriyle Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralıların ambulanslarla Van'a sevk edileceği belirtildi.