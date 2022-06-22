İhlas Haber Ajansı

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Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki köprülü kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 28 ACB 701 plakalı Volkswagen marka otomobille 65 DP 957 ve 47 AAN 753 plakalı Ford marka kamyonetler çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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