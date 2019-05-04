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Van'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza öğle saatlerinde Edremit'te meydana geldi. Van Tatvan karayolu üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen, 06 DYA 75 ve 34 SB 5658 plakalı otomobiller ile 65 Y 1104 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste yolculuk yapan 5 kişi ile 34 SB 5658 plakalı araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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