Van'da zorlu hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Binektaş mezrasında ikamet eden yüksek tansiyon hastası 70 yaşındaki Hasan Sayan isimli hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve belediye ekiplerinin 11 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 günden bu yana etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçenin Dolaylı Mahallesi'ne bağlı Binektaş mezrasında ikamet eden ve solunum sıkıntısı yaşayan yüksek tansiyon hastası 70 yaşındaki Hasan Sayan fenalaşınca yakınları hastaneye götürmek istedi. Aile, yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı yolda kalma ihtimaline karşı belediye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Havanın fırtınalı olması nedeniyle Van merkezden bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaklaşık 11 saatlik kar, tipi, fırtına ve çığ tehlikesine karşı dağları aşa aşa mezraya giden UMKE ve Gürpınar Belediyesi ekipleri, hastayı evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çatak Devlet Hastanesine götürdü.