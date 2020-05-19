Van'daki balıkların yüksek su sıcaklığından öldüğü tespit edildi

Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne dökülen akarsuda görülen çok sayıda balık ölümleri uzmanları harekete geçirirken, ölümlerin yüksek su sıcaklığına bağlı olduğu tespit edildi.

Erçek Gölü Gendelova Mahallesi karşısı tren yolu mevkiinde göle dökülen tatlı su kaynağına giren ve önceki gün yüksek su sıcaklığından öldükleri tespit edilen balıkların incelenmesine bugünde devam edildi. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Fazıl Şen bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yeni balık ölümleri yaşanmadı

Erçek Gölüne dökülen tatlı su kaynağında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekipleri tarafından balık ölümlerinin tekrar yaşanmaması için alınan önlemler yerinden incelendi ve yeni balık ölümlerinin olmadığı tespit edildi. Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Fazıl Şen ve Şube Müdürü Demir tarafından suyun içersindeki materyaller, tatlı su kaynağının etrafında herhangi bir kirletici, kimyevi maddelerin olup olmadığı incelendi. Ekipler tarafından tatlı su kaynağının farklı noktalarından tekrar numune alınarak yeni parametreler ölçülmek üzere üniversite laboratuvarına götürüldü. Yapılan açıklamada balıkların yüksek su sıcaklığından dolayı öldükleri tespit edildi. Su sıcaklığının olması gereken değerlerden neden daha yüksek olduğu ise araştırılmaktadır. Ayrıca ekipler tarafından Erçek Gölü'ne dökülen başka bir tatlı su kaynağında inceleme yapılırken kaçak avcılarla burun buruna gelindi. Kaçak avcılar olay yerinden kaçarken Prof. Dr. Şen ve Şube Müdürü Demir kaçak avcıların yaptıkları bentleri yıktı.