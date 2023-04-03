İhlas Haber Ajansı

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Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda korkutan yangın

Van’da bulunan Büyük Rus Pazarı’nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çok sayıda dükkanın zarar gördüğü belirtildi.

Van'da bulunan Büyük Rus Pazarı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çok sayıda dükkanın zarar gördüğü belirtildi.


Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı'nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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