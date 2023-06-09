Van'daki Büyük Rus Pazarı'nda korkutan yangın

Van'da bulunan Büyük Rus Pazarı'nda çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Büyük Rus Pazarı'nda Murat Koç'a ait hediyelik eşya dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esnaf olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Murat Koç'a ait hediyelik dükkanda maddi hasara yol açan yangın, Rus Pazarı esnafına ise korkulu anlar yaşattı.

Yangını ilk fark eden Kerem Alan isimli esnaf, "Akşam olunca esnaflar gitmeye başladı. Sadece ben kaldım. Baktım ses geldi. Bende ne oldu diye bakınca dükkanın yandığını gördüm. Hemen milleti çağırdım, müdahale ettik. İtfaiye ekipleri de kısa sürede müdahale edince yangın büyümeden söndürüldü” dedi.