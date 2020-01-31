Van'daki buz şelalesi dağcıları bekliyor

Van'ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda bulunan 20 metre yüksekliğinde oluşan sütun şelalesi dağcıları bekliyor.

Van Patika Doğa Sporları Kulübü üyelerinin 2013 yılında Erek Dağı'nda keşfettiği sütun şelalesi, daha sonraki yıllarda doğasever ve dağcıların gözdesi haline geldi. Her yıl ocak ayı itibariyle sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonucu oluşan sütun şelalesinin tanıtımı kapsamında 20-23 Şubat 2020 tarihinde “Buz Tırmanış Festivali” düzenlenecek. Bu çerçevede Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Bingöl ve ekip arkadaşları, festival öncesi sütun şelalesini incelemek için Erek Dağı'nın karla kaplı zirvesine tırmanış yaptı. Burada metrelerce uzunlukta buz sarkıtlarının bulunduğu şelaleye ulaşan ekipler, çevrede incelemelerde bulundu.

“Şelale oluşumu devam ediyor”

Açıklamalarda bulunan Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bingöl, sütun şelalesini kontrol etmek üzere bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirtti. Sütun şelalesi oluşumunun yeni başladığını ifade eden Bingöl, “Yaptığımız inceleme sonucunda şelaleyi besleyen su kaynaklarının henüz donmadığını gözlemledik. Bu bizim için güzel bir haber. Şelale oluşumuna devam edecektir” dedi.