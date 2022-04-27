İhlas Haber Ajansı

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Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama

Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen “kasten öldürme” olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen “kasten öldürme” olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasten adam öldürme olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın faali olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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