Van'daki ‘Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi' bölge illerine hizmet veriyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, en son teknolojiyle uyumlu tıbbi cihazlarla donatılan tek kişilik odalarda yılda 700'e yakın çocuk hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Hemodiyaliz, plazma değişimi ve EKMO hizmetlerinin verildiği ünite, il dışı sevklerin de önüne geçti.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastaneyi bölgenin önemli sağlık üssü yapma gayesiyle yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Bölgede çocuk nüfusunun yoğun olduğunu ve bu yüzden çocuk yoğun bakım, yeni doğum gibi birimlerin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Çocuk yoğun bakım ünitemiz bölgeye hizmet veriyor. Tüm bunlara rağmen yoğun bakım ünitemizi büyütmeye çalışıyoruz. 24 yataklı kapasitemizi yakın zamanda 30'a çıkaracağız. Yoğun bakım hastalarının tedavilerinin tamamlanmasından sonra çıkabilecekleri bir palyatif ünitesi de kuracağız. İl dışından hasta alıyoruz ve hiçbir hastamızı il dışına yollamıyoruz. Özellikle hemodiyaliz birimimizden son dönemlerde sevk vermedik. Bölge dışında çok uzak illerden de bu birim için hasta alıyoruz. Bunun yanında birde deprem bölgesinden gelen çocuklara da hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Çocuk hastaları artık il dışına göndermek zorunda kalmadıklarını dile getiren Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Edin Botan ise “Hastalar çok fazla işlemlerden geçiyor. Yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde 70'e yakın hastaya hemodiyaliz, plazma değişimi ve EKMO dediğimiz tedavileri yaptık. Tüm odalarımız tek kişilikten oluşmakla birlikte aylık yoğun bir hasta sirkülasyonu oluyor. Daha önce bu hastalarımızı il dışına göndermek zorunda kalıyorduk ama şimdi ise dışarıdan hasta kabul ediyoruz” diye konuştu.