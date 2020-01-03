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Van'daki cumhuriyet savcılarına plaket

Hakimler ve Savcılar Kurulunca gönderilen plaket, Van’da terör suçlarından sorumlu cumhuriyet savcılarına takdim edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca gönderilen plaket, Van'da terör suçlarından sorumlu cumhuriyet savcılarına takdim edildi.


Van Cumhuriyet Başsavcılığınca plaket takdimi nedeniyle düzenlenen geceye Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ile hakim ve cumhuriyet savcıları katıldı. Van'da görevli terör suçlarından sorumlu cumhuriyet savcıları Kuddusi Sönmez ve Musa Güney'e 1. sınıfa ayrılmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulunca gönderilen plaket, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Van Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu tarafından takdim edildi.

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