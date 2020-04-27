Van'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Van'da Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere gönderilen ücretsiz cerrahi maskeler dağıtılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında eczanelere gönderilen 5 adet ücretsiz maskenin dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlar telefonlarına gelen kod veya TC kimlik numaralarını eczacıya vererek maskelerini temin edebiliyor. Bu kapsamda ücretsiz maskelerini temin etmek için eczanelere gelmeye başlayan vatandaşların TC kimlik numaraları kontrol edildikten sonra teslimi yapılıyor.

“Hak, haftada bir kez yenileniyor”

İHA muhabirine konuşan Eczane Görevlisi Hakan Pütün, Sağlık Bakanlığının verdiği maskelerin dağıtılmaya başlandığını, ancak araya sokağa çıkma kısıtlamasının girdiğini belirtti. Vatandaşlar mesaj gelmeden de TC kimlik numarası, doğum yılı ve baba adıyla maskelerini alabildiğini ifade eden Pütün, “Van ilinde maske dağıtımı 5 gün önce başladı. Ancak araya tatil girdi. Bugün yine maskelerimiz geldi ve dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımızın maske dağımı konusunda haberleri var, ancak birçok kişi mesaj gelmesini bekliyor. Aslında mesaj gelmeden maskelerini alabiliyorlar. Maske dağıtımında kodunuz yoksa bile eczaneye geldiğinizde TC kimlik numaranız, doğum yılınız ve baba adınızla sistemde sorgunuzu yapıyoruz. Eğer maske hakkınız gelmişse veriyoruz. Bu hak, haftada bir kez yenileniyor ve ikinci bir kez maske alma hakkınız doğuyor. Günlük eczanemize ortalama bin maske geliyor. Gelen vatandaşımıza elimizden geldiğince dağıtmaya çalışıyoruz” dedi.