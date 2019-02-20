Van'daki eğitici tiyatro gösterileri beğeni topladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda düzenlenen eğitici tiyatro gösterilerinin finali, Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini eğitsel ve geleneksel Türk tiyatrosu ile buluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 10 okulda sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde yapılan tiyatro gösterileri, veliler tarafından da büyük beğeni topladı. Etkinlikler kapsamında geleneksel Türk tiyatrosunun eğitici ve sanatsal içeriği ile çevre, eğitim ve geri dönüşüm konuları sahne tekniğiyle 10 bin öğrenciye mizahi bir dille anlatıldı.

Gösterilerin finali ise Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan'ın katılımıyla Edremit ilçesi Kurubaş İlköğretim Okulunda gerçekleşti. Öğrencilerin büyük bir beğeniyle izlediği Hacivat-Karagöz, İbiş ile Memiş, Keloğlan, Nasrettin Hoca ve illüzyon gösterileri, ayrıca veliler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Sosyal etkinliklerin önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Sinan Aslan, gelecek nesillerin gelenek ve göreneklerimizi mizahi bir dille öğrenmesi açısından böylesi etkinliklerin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Etkinlik, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.