Van'daki genç mülteci ve sığınmacıların beklentileri dinlendi

Van YYÜ, Van Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü, İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı ve YYÜ Sosyoloji Topluluğu işbirliğiyle Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta kentteki genç mülteci ve sığınmacıların yaşadığı sorun ve beklentileri dinlendi. Düzenlenen programda konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, yabancı öğrencilerin yaşadıkları sorunların farkında olduklarını ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Gençlerin çekingenlik, geçim sıkıntısı, dil ve günlük hayatta yaşadıkları problemlerin farkında olduklarını ifade eden Göç İdaresi Müdürü Omurca, “Çözüm bulabilecek konular üzerinde çalışıyoruz. Ancak bizim için sahada olmak hepsinden daha çok önemlidir. Çünkü neler yaşadığınızı ve nelerle karşılaştığınızı ancak o şekilde görebiliriz. Biz iletişim kanallarını sürekli açık tutma niyetindeyiz. Bununla ilgili bir takım çalışmalarımız var” dedi.

Yabancı gençlerle sosyal mesafeyi biraz daha daraltarak, göç sürecini olumlu bir hale getirmek amacıyla bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin ise, “Modern dünyada çok yakınımızda olan insanlarla sosyal mesafemiz açılıyor ve onlarla iletişimimiz azalıyor. Şehrimizde bulunan sayıları 5 bin ila 10 bine kadar olan insanlarla iletişimimiz ise yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu sorunlarla hareketle İl Göç İdaresi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Birleşmiş Milletler, Van YYÜ Rektörlüğü olarak böyle bir süreci başlatalım istedik. İçimizde yaşayan insanları dinlemek istiyoruz. Bu sosyal mesafeyi biraz daha daraltarak göç sürecini olumlu bir hale getirmek için işbirliğine ihtiyaç var diye düşündük. Bu vesileyle bugün burada gençleri dinleyeceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen konferans İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Dinçer'in sunumuyla devam etti. Konferans, genç mülteci ile sığınmacıların sorun ve taleplerinin dinlenilmesiyle son buldu.