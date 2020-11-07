İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'daki göçmen kazasının ardından 2 organizatör gözaltında

Van’da kaçak göçmenleri taşıyan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 organizatör ile 37 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 organizatör ile 37 kaçak göçmen gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 3 gün önce Van-Erciş karayolu üzerinde minibüsün kaza yapması sonucu 1 göçmen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili Y.Y. isimli şahsın tutuklandığı belirtildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin bilgi ve bulgular doğrultusunda olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan bir ev ve evin yanında bulunan eklentilerine operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, “Yapılan operasyonda ev ve eklentilerinde 37 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen şahısların yanında bulunan ve göçmenleri getirdiği tespit edilen V.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.