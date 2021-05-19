Van'daki inci kefali ölümleri araştırılıyor

Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, Van Gölü'ne dökülen Bendimahi Çayında yaşanan inci kefali ölümleri konusunda araştırma yapıyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu sırasında bu yıl sıra dışı ölümler de gerçekleşti. Van Gölü'ne dökülen önemli akarsularından biri olan Bendimahi Çayı'na doğru göç eden balık ölümleri haberi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı bölgeye gitti. Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı tarafından yapılan incelemelerde akarsuyun etrafında ölen balıkları gözlemlendi.

Ekipler tarafından daha sonra akarsuda yapılan analizlerde suyunun sıcaklığı, PH ve çözünmüş oksijen değerleri ölçüldü. Su ve ölen inci kefallerinden numune alan ekipler, laboratuvarlarda bir araştırma yapacak. Suda yapılan ölçümlerde de inci kefali dışında diğer canlılarda herhangi bir ölüm gözlemlemezken, şu an akarsuda anormal bir durum da tespit edilmedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, sudan aldıkları numuneleri laboratuvar ortamında detaylı bir şekilde inceleyeceklerini belirtti. Demir, laboratuvar sonuçlarını daha sonra açıklayacaklarını söyledi.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Atıcı ise ilk belirlemelere göre balıkların üreme faaliyetini gerçekleştirdikten sonra öldüklerini tespit ettiklerini kaydetti.