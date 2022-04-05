Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı “Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık” olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.