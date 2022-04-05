İhlas Haber Ajansı

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Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Van’da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı.

Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı “Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık” olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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