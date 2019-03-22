Van'daki Kore gazileri onuruna yemek

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi'nin Van'daki Kore gazileri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Bir otelde verilen yemek, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kore Cumhuriyeti milli marşının okunmasıyla başladı. Burada konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Kore Devletinin gösterdiği vefa örneğinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “69 yıl önce Kore'ye gidip Kore halkı için savaşan kahraman gazi ve şehitlerimiz için Kore Devletinin bu organizasyonu bizi çok memnun etti. Kore'den buraya bir gönül köprüsü kurulmuştur. İki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlenmiştir. Biz de Kore Büyükelçisi Choi ve beraberindeki heyeti burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Choi ise, 69 yıl önce Kore'nin özgürlüğünü ve barışını korumak için Türkiye'den 8 bin kilometre uzaklıktaki topraklarda kanını döken kahramanlara minnettar olduklarını söyledi. Choi, “Kore halkı sizlerin fedakarlığını ilelebet unutmayacaktır. Van'a gelişimin amacı da, Kore Devletinin ve milletinin bu minnettarlığını sizlere iletmektir. Geçmişte olduğu gibi her ülke arasındaki ilişkilerin günümüzdekilerle sınırlı kalmamasını ve ilerlemesini ümit ediyorum” diye konuştu.

Programda vefat eden Kore gazilerinin ailelerine belge ile bazı Kore gazilerine de temsili heykelcikler Vali Bilmez ve il protokolü tarafından verildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Oğur, Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki ile Kore gazileri ve yakınları da katıldı.