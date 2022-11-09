Van'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatları yapıldı

Van'da, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğinde öğrenci yurtlarında “Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

Aişe Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikata; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de canlı bağlantıyla katıldı. Tatbikat, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatlarıyla Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve yurttaki öğrencilerin katılımıyla başarılı şekilde gerçekleştirildi. Binadan dışarı çıkan Van Valisi Balcı ve öğrenciler, toplanma yeri olarak belirlenen noktada bir araya geldi.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Vali Balcı, Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde 40 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Meydan gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Balcı, “Allah bu gibi afetlerden milletimizi, devletimizi ve ilimizi korusun. Bugün burada 30 binada, yaklaşık 8 bin 900 öğrenci ve 500 personelin katılımıyla deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de eş zamanlı yapıldı. Yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Tatbikat başarılı bir şekilde yapıldı. Memleketimiz deprem kuşağında. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Balcı, tatbikata katkı sunan AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleriyle fotoğraf çektirdi.