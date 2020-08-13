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Van‘daki martı ölümleri

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Van’daki Martı ölümlerini araştırıyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Van'daki Martı ölümlerini araştırıyor.


Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Adır Adası yakınlarında meydana gelen Martı ölümleri ile ilgili olarak Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde ölümlerin sebebinin tespiti için hasta ve ölü Martılar alınarak gerekli incelemeler yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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