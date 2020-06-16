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Van'daki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasını sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri havaların ısınması ve yabani otların uzamasıyla birlikte temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalarla birlikte kent genelinde bulunan mezarlıklar, yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırılıyor. Ayrıca, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, çeşmeler ve banklarda bakım ve onarımdan geçiriliyor.


Mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının rutin olarak devam edeceği belirtildi.

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