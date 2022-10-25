Van'daki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent genelinde bulunan 12 mezarlıkta çalışma başlattı. Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yürüten ekipler, Seyrantepe Mezarlığında ise çevre duvarı yapıyor. Çevre duvarının bir an önce bitirilmesi için yoğun çaba harcayan ekipler, yürüyüş ve kaldırımların yapımında ise sona geldi. Yapılan çalışmalar ile mezarlık alanında nizami bir şekilde defin işleminin yapılması planlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesince, ayrıca Bahçesaray ilçesinde bulunan Şeyh Fehim Mir Hasan Mezarlığı ile Gürpınar ilçesi Cevizalan Mahallesi'nde bulunan mezarlıklarda çevre duvarı ve bakım onarım çalışması yaptı.