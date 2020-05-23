Van'daki mezarlıklarda peyzaj çalışması

Korona virüs salgınından dolayı Ramazan bayramı dahil 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki 12 mezarlıkta peyzaj temizlik çalışması yapıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler mezarlıklardaki ana yol ve yürüyüş yollarındaki parke taşlarını boyadı. Çalışmaların Ramazan bayramı sonrasında da devam edeceği kaydedildi.