Van'daki obezite merkezi 3 ton kilo verdirdi

Çevre şehirlerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, obeziteyle mücadele çerçevesinde üç yıl önce obezite merkezi kurulmuştu. Kurulduğu günden bu yanan 420 kişinin başvurduğu merkez, 3 ton kilo verdirerek büyük bir başarı sağladı. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahir Coşkun, merkeze gelen hastalara ilk etapta diyet tedavisine başladıklarını belirtti. Dr. Coşkun, “Son 3 yılda obezite merkezimize 420 hasta başvurdu. Bu hastalarımıza toplamda 3 ton kilo verdirdik. Ortalama hasta başına 7,5 kilo verdirme başarısına sahibiz. Bölge için merkezimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır. Gelen hastalarımızda öncelikle diyet tedavisine başlıyoruz. Daha sonrasında diyet tedavisine 4 ay içinde yanıt vermeyen hastalarımıza Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü şekilde ilaç tedavisi, cerrahi tedavi veya mide balonu ve mide botoksu gibi tedaviler öneriyoruz. Bunların hepsi hastanemizde ücretsiz bir şekilde karşılanmaktadır. Gelmek isteyen hastalarımızı obezite merkezimize davet ediyoruz” dedi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cezmi Meral ise Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadeleye önem verdiğini belirterek, “Toplumda obezite çok önemli bir sorundur. Birçok hastalığın temelinde obezite yatmaktadır. Merkezimizde uzman hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve diğer hemşire personellerimiz görev yapmaktadır” diye konuştu.

Merkeze gelerek tedavi olan hastalar da, son bir yıl içerisinde büyük bir düzeyde kilo verdiklerini belirterek, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve merkez personeline teşekkür etti.

Ayrıca merkezde düzenlenen bir törenle, bir yıl içerisinde yaklaşık 30 kilo veren hastaya teşekkür belgesi verildi.