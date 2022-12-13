Van'daki öğrenciler ‘yaban hayat' konusunda bilgilendirildi

Van'daki ilkokul öğrencileri ziyaret ettikleri Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde ‘yaban hayat' konusunda bilgilendirildi.

Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden küçük öğrenciler, doğada yaralanıp burada tedavi gören yaban hayvanlarını görme imkanını buldu. Canlı hayvanların yanı sıra, merkez bahçesinde sergilenen yaban hayvanı tahnitlerini de yakın gören öğrenciler, merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'dan ise ekolojik denge, yaban hayvanların doğaya katkısı gibi birçok konuda bilgilendirildi.

“Doğa okulu' gereksinimi oluştu”

İHA muhabirine öğrencilerin ziyaretiyle ilgili bilgi veren Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin doğal hayatın bozulmaması için gerekli bütün çalışmalara öncülük ettiğini belirtti. Bu çerçevede algıyı yükselmek için Van Gölü Havzası'nda doğal hayatı tanıtıcı toplantılar düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Merkezimize gelen çocuklar yaban hayvanlar konusunda bilgilendiriliyor. Bu eğitimler önceleri izcilikle ve doğada kamp kurarak yapılmaktaydı. Ancak son dönemlerde ‘doğa okulu' gereksinimi oluştu. Bizler de merkez olarak yaban hayatla ilgili kreşten, lise son sınıf öğrencilerine kadar gelen öğrencilerimizi burada misafir ediyoruz. Gelen öğrencilere doğa etimi veriliyoruz. Bunu ileride doğa okuluna dönüştürmeyi amaçlıyoruz ki bu yönde bir projemiz de var. Bu okullarda yatılışı, doğayı, ekolojik dengeye yaban hayvanların katkısını anlatıyoruz” dedi.