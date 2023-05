Van'daki ortaokul öğrencileri, spor başarılarıyla adını duyuruyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Fevzi Geyik Ortaokulu Spor Kulübü, birçok farklı spor dalında bölgesel, ulusal ve uluslararası dereceler elde ederek ismini duyurmayı başardı.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Fevzi Geyik Ortaokulu, öğrencilerin yeteneklerine göre sanat, sportif ve akademik çalışmalar yapıyor. Okul yöneticileri tarafından “Başarı bir yolculuktur” sloganıyla anasınıfından itibaren öğrencilerin yetenekleri gözlemlenerek; müzik, görsel sanatlar ve sportif alanlarda rehberlik ediliyor. Bu çerçevede eğitim ve sanat anlamında başarılar elde eden okul; başta futbol olmak üzere judo, oryantiring, bilek güreşi, masa tenisi ve badminton gibi spor dallarında ulusal dereceler aldı. Kurulan kulüpte spordan sorumlu Okul Müdür Yardımcısı Mahmut Kipici'nin öncülüğünde öğrenciler müsabakalara en iyi şekilde yetiştiriliyor.

Konuya ilişkin konuşan Okul Müdürü Harun Yeşilova, öğrencilerinin sportif faaliyetlerde birçok derece aldığını belirtti. Okul idaresiyle, öğretmen ve öğrencileriyle bir yola çıktıklarını ifade eden Yeşilova, “Bu yolculukta yetersizlik, eksiklik yoktu aksine güçlü yönlerimiz vardı. Birçok spor dalında çalışmaya başladık. Futsal, futbol, judo, oryantiring, bilek güreşi, masa tenisi, badminton gibi alanlarda dereceler aldık. Özellikle petank (bocce) ve rugby branşlarına bahsetmek isterim; çünkü bu iki spor dalımızı ilimizle tanıştırmak bizler için bir ayrıcalıktır. Çok büyük başarılara imza attık. Spor alanında, judo dalında uluslararası turnuvada 1'ncilik ve ikincilik, bocce dalında üç milli sporcu çıkardık. Petank 1. Liginde mücadele ettik. Takım olarak Türkiye üçüncülüğü kazandık. Bizlere her yıl ilimizde 35'ten fazla il 1'inciliği kazandıran başta müdür yardımcımız Mahmut Kipici, beden eğitimi hocalarımız Mesut Malgaz ve Barış Yıldız hocalarımıza ve tabi ki öğrencilerimize sonsuz teşekkürler. Bizlere bu yolculukta desteklerini esirgemeyen, her zaman her konuda destek veren Van Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı ve İpekyolu Kaymakamımız İhsan Emre Aydın'a çok teşekkür ederim" dedi.

"Okulumuza ve ilimize birçok başarı getirdik"

Okulun takım sorumlusu Mahmut Kipici ise öğrencilerine hayatın hep bir yol olduğunu söylediklerini belirterek, "Bu yolu ya başarılarla dolu geçirmek için devam etmeniz gerekiyor ya da bu yolun sonunu görmeden yarı yolda kalırsınız. 12 yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptığım ve 4 yıldır müdür yardımcısı olarak görev aldığım okulumda spordan sorumlu idareci olarak çalıştırdığım öğrencilerimle Van ilimiz ve okulumuz bünyesinde birçok spor dalında yarışmalara katıldık. Okulumuza ve ilimize birçok başarı getirdik. Bu yıl da okulumuz bünyesinde halk oyunları il 1'inciliği ve Bitlis'te bölge 4'üncülüğü, judo il 1'inciliği, Siirt'te bölge 1'inciliği ve haziranda Türkiye 1'inciliği için yarışacağız. Futbol yıldız erkek il 1'inciliği, Bingöl'de bölge 1'inciliği ve 21 Mayıs'ta Sivas ilinde ilimizi yarı finalde temsil edeceğiz. Ragbi yıldız erkek il 1'inciliği, ragbi yıldız kız il ikinciliği, ragbi küçük kız il 1'inciliği, ragbi küçük erkek il 1'inciliği, bilek güreşi bireysel de kız ve erkek toplam 22 il 1'inciliği, futsal yıldız kız il ikincisi, bocce kız ve erkek il üçüncüsü, batminton il üçüncüsü olarak devam ediyoruz. Bu çalışmaları yapabilmek için iyi bir ekiple birlikte çalışmak lazımdır" diye konuştu.