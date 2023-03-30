Van'daki oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

Van'da Suriye kaynaklı toz taşınımı ve etkili olan yağmurla birlikte aracını çamur içinde gören vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, dün itibariyle Van için toz taşınımı uyarısında bulunmuştu. Bu çerçevede Van'da gece itibariyle etkili olan çamur şeklindeki yağış, dışarıda olan araçları çamura buladı. Sabah saatlerinde araçlarını çamur içinde gören vatandaşlar ise durumu hayretle karşıladı. Aracını çamur içinde gören vatandaşlar, çamurun aracın kaportasına zarar verdiği düşüncesiyle oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda ise çamur şeklindeki yağıştan kaynaklı yoğunluk oluştu.

“55 araç yıkadım”

Oto yıkama yapan Adnan Öner isimli vatandaş, yaklaşık 4 yıldır oto yıkama sektöründe çalıştığını belirtti. Normal günlerde 20 araç yıkadıklarını ifade eden Öner, çamurlu yağış sonrası ise şu ana kadar yaklaşık 55 araç yıkadığını söyledi. Öner, “Yıkamamız için genellikle beyaz araçlar geldi. Ancak siyah araçlarda çamur daha çok göze çarpıyor. Ortalama bir otomobili 80 liraya yıkıyoruz. Bir yıkama ise yarım saatimizi alıyor. Çamurlu yağışlı günlerde işlerimizde aşırı bir yoğunluk oluyor” dedi.