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Van'daki sağlıkçılara yüz siperliği desteği

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen yüz siperliği maskeler sağlık kuruluşlarına dağıtıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen yüz siperliği maskeler sağlık kuruluşlarına dağıtıldı.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda yüz siperliği üretimi için harekete geçen Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, 3D yazıcı desteğiyle yapılan ve maliyeti yüzde 50 daha düşük olan 800 adet maske hazırlandı. İlk etapta hazırlanan 800 adet yüz siperliği, ücretsiz olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ek hastanelerine, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine ve bazı aile sağlık merkezleriyle diğer kurumlara dağıtıldı.

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