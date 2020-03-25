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Van'daki sebze ve meyve halinde korona virüs denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde korona virüsünden dolayı oluşabilecek fiyat dalgalanmasına karşı denetim yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İşletme İştirakler Dairesi ile Ticaret İl Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışma ile sebze ve meyve halinde korona virüsünden dolayı oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı denetim yapıldı. Halde komisyoncuları tek tek dolaşan ekipler; etiketleri, hale gelen sebze, meyve giriş ve çıkışlarını inceledi.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda denetimleri kent genelinde yürüttüklerini belirten yetkililer, fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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