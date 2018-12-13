Van'daki su kaynaklarında balıklandırma çalışması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında Van'da balıklandırma çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, insanların çevreyi bilinçsizce kirletmesi ve avlanmasıyla birçok türü tükenme noktasına getirdiğini söyledi. Doğal kaynakların korunmasının çok önemli olduğunu ve bu konuda herkesin duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Görentaş, bu çalışmaların baraj ve göletlere ayrı bir değer katacağını kaydetti. Görtentaş, ayrıca balıklandırma yapılmasının amacının, su ürünleri kaynaklarındaki doğal türleri ve ekolojik dengeyi korumak, ekonomik değere sahip balık türlerinin avcılığının sürdürebilirliğini sağlamak, biyolojik çeşitliği artırmak olduğunu ifade etti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında 11 Ağustos 2018 tarihinde su kaynaklarının balıklandırma çalışmalarına başladıkları belirtildi. Muhammet Demir, Van genelinde 35 adet su kaynağının olduğunu, bunun 27 adedinde incelemelerin tamamlandığını, ancak 8 adet su kaynağına hava koşullarından dolayı gidilemediğini, su kaynaklarındaki incelemelerin bahar ayında tamamlanacağını ifade etti.