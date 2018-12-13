İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'daki su kaynaklarında balıklandırma çalışması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında Van’da balıklandırma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında Van'da balıklandırma çalışmaları devam ediyor.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, insanların çevreyi bilinçsizce kirletmesi ve avlanmasıyla birçok türü tükenme noktasına getirdiğini söyledi. Doğal kaynakların korunmasının çok önemli olduğunu ve bu konuda herkesin duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Görentaş, bu çalışmaların baraj ve göletlere ayrı bir değer katacağını kaydetti. Görtentaş, ayrıca balıklandırma yapılmasının amacının, su ürünleri kaynaklarındaki doğal türleri ve ekolojik dengeyi korumak, ekonomik değere sahip balık türlerinin avcılığının sürdürebilirliğini sağlamak, biyolojik çeşitliği artırmak olduğunu ifade etti.


Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında 11 Ağustos 2018 tarihinde su kaynaklarının balıklandırma çalışmalarına başladıkları belirtildi. Muhammet Demir, Van genelinde 35 adet su kaynağının olduğunu, bunun 27 adedinde incelemelerin tamamlandığını, ancak 8 adet su kaynağına hava koşullarından dolayı gidilemediğini, su kaynaklarındaki incelemelerin bahar ayında tamamlanacağını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.