Van'daki trafo yangını 6 saatte söndürüldü

Van'ın Başkale ilçesinde Van-Hakkari karayolunda trafoda çıkan yangın, itfaiyenin 6 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesi Ortayol Mahallesi'nde elektrik dağıtımı sağlayan Van Trafo Merkezi'nde bulunan trafo öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İşletmede bulunan çalışanların haber vermesi ile olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınamayınca Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba ve Gürpınar İtfaiye Amirliğinden destek istendi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden 3, Başkale Belediyesi'nden de 2 araç ile 6 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.