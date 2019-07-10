Van'daki turizmcilere işbaşı eğitimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Van'daki turizm çalışanlarına işbaşı eğitimi verildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Elite World Van Hotelde düzenlenen eğitimde, turizmcilere ‘ön büro, kat hizmetleri, yiyecek ve içecek servisi ve yöneticilere yönelik yetiştirme eğitimi' konularında bilgiler aktarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından 9-14 Temmuz tarihleri arasında eğitimlerin verileceğini ifade eden Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Van; tarihi, doğası ve kültürüyle yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Biz bu potansiyeli harekete geçirip, Van'ın turizm sektöründe hak ettiği değeri bulmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda gerek yurt içi gerek yurt dışı tanıtım çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda da yaptığımız tanıtım çalışmalarının meyvelerini alıyoruz. Bu sene hem yurt içi hem yurt dışından yüz binlerce turisti ilimizde ağırladık” dedi.

Van'da 17 turizm işletme belgeli otelin olduğunu dile getiren Aktuğ, “Biz bu otellerimizin hizmet standartlarını daha da yukarı çekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte bir program hazırladık. Bu program dahilinde ilimizdeki bütün işletme belgeli otel ve tesislerimizin çalışanlarını eğitime tabi tutmak istediğimizi belirtip, otel ve tesislerden eğitime katılacak personelin tarafımıza iletilmesini istedik. Yaklaşık 100 turizm çalışanının katıldığı eğitimlerde; ön büro, kat hizmeti, yiyecek, içecek servisi ve tesis yöneticilerimize yönelik de yetiştirme eğitimi vereceğiz. Bir hafta sürecek olan bu eğitimimiz sonucunda inanıyorum ki bu ilin turizm çalışanları çok daha donanımlı hale geleceklerdir” ifadelerini kullandı.

Turizmin Van'ın adeta kurtuluş reçetesi olduğuna dikkat çeken Aktuğ, “Tek başına 50'ye yakın sektörü direkt etkileyen bir sektör. Bunun içindir ki adına bacasız sanayi demişler. Bu sektörde görev alan kişilerin kalifiye eleman olabilmesi ve gelen insanların memnun ayrılabilmesi için hizmet anlamında yeterli olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda müşteri memnuniyeti birinci derecede önceliğimiz olmalıdır. Ben bu anlamda eğitimlerimizin ilimize, turizm sektörlerimize ve çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.