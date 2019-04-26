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Van'daki tutuklu ve hükümlülerin sergisine yoğun ilgi

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, resim ve el sanatları sergisi açtı.


Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kurslara katılan ve boş zamanlarını değerlendiren hükümlüler; yağlı boya tablo, ve porselen süsleme gibi çalışmalar yaptı. Tutuklu ve hükümlülerin, el emeği göz nuru çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Van Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdem Eroğlu ve Cezaevi Savcısı Soner Erden'in açılışını gerçekleştirdiği ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören serginin bugün sona ereceği belirtildi.

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