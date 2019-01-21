Van'daki usta öğreticilere yönelik bilgilendirme semineri

İpekyolu Gençlik Merkezinin toplantı salonunda düzenlenen seminere Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu İl Temsilcisi Şaban Avcıoğlu, Van Meslek Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Gıyasettin Çelikok ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Türk ile çok sayıda usta öğretici katıldı. Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonunun tanıtımının yapıldığı seminerde, ‘Hayat Boyu Öğrenme E-Yaygın' sisteminin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Şaban Avcıoğlu ve Aydın Türk'ün de bir konuşma yaptığı seminerde kürsüye çıkan Gıyasettin Çelikok, konferans salonunu kendilerine tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürlüğüne, usta öğreticilere ulaşmalarını sağlayan ve her türlü olanağı kendilerine tanıyan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki halk eğitim merkezi müdürlüklerine teşekkür etti. Çelikok, “Van Meslek Usta Öğreticiler Derneği olarak amacımız, usta öğretici arkadaşlarımızı bir çatı altında toplayıp, mesleksel geleceğimizi güvence altına almaktır. Bunun yanında yaşam düzeyimizin iyileştirilmesi, kadroya alınmak suretiyle istihdamlarına olanak sağlayacak yasal düzenlemeler ve ilgili kurumlara gelişim ve düzenlemeler yapmak üzere üyelerimiz arasında mesleki dayanışmada bulunmaktır. Şu anda yaklaşık 58 bin kişi olan usta öğreticiler, Devlet Memurları Kanununda belirtilen kendi alanları ile ilgili bütün sorumlulukları yerine getirmekte olup, ancak devlet memurlarına verilen haklardan yararlanamamaktadırlar” dedi.

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Bayındır da, canlı telefon bağlantısıyla seminere katılarak; dernek ve yönetim kuruluna başarılar dileyerek, Van ilinde kendilerini temsil eden tek resmi derneğin Van Meslek Usta Öğreticiler Derneği olduğunu vurguladı.