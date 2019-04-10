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Van'daki yerel meyve ve sebzeler koruma altına alınıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşı olan yerel meyve ve sebzelerin korunması amacıyla çalışma başlattı.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan serada yetiştirilen çöğürlere (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan) mellaki armudu, kadife kayısı, alça erik ile pamuk, aslik, cebegirmez, bey ve ekşi elma aşısı yapıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yok olma tehlikesiyle karşı karşı olan meyve ve sebzeleri koruma altına almaya çalıştıklarını belirterek, “Kentteki meyve ve sebze çeşitlerini yerinde tespit etmeye çalıştık. Bu yıl çöğürleri alarak aşılamaya başladık. Burada yaklaşık 500 bin çöğür var. Tespit ettiğimiz 16 çeşit meyveyi bu çöğürlere aşılayarak ardından vatandaşlarımıza dağıtacağız. Amacımız yok olmaya yüz tutmuş meyveleri koruma altına almaktır” diye konuştu.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir de, yerel meyve ve sebze fidelerini tekrar vatandaşların bahçelerine ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

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