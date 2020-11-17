Van'dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı

Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da üretilen Colorone ve Jaja markalı saç fiberi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) Mehmet Abukan, Fahrettin Aydın ve Rıdvan Saltık tarafından kurulan İMT Kozmetik'te üretilen saç fiberi; Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail'e ihraç ediliyor. İŞGEM'de bulunan fabrikayı ziyaret eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Van İşadamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Işık; Mehmet Abukan, Fahrettin Aydın ve Rıdvan Saltık'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Üretimle alakalı bilgiler veren 3 genç girişimci, Türkiye'deki saç fiberi eksikliğini göz önünde bulundurdukları için böyle bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren ortaklardan Mehmet Abukan, “20 yıldır kozmetik sektöründe aktif bir şekilde çalışıyoruz. Saç fiberinin tedariki konusunda ülkemizde zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Bir yurt dışı ziyaretimizde saç fiberi üretiminin ülkemizde yapabileceğimize karar verdik. Üretime bu şekilde başladık. 4 yıl önce üretime başladık ve şu anda da üretimimiz devam ediyor” dedi.

Ortaklardan Fahrettin Aydın da, Türkiye'de olmayan bir ürün olan saç fiberi ürettiklerini belirterek, “Ülkemizin bir eksiği olan saç fiberini burada üretiyoruz. 4 çeşit ürün olarak üretim yapıyoruz. Ürünümüzün yüzde 100 yerli olduğunu da ifade etmek isterim. Bizim ürün yelpazemizde bulunan fiberi 4 ürün olarak ve 2 farklı marka olarak üretiyoruz. Bu markaların ismi de Colorone ve Jaja. Şu an için 4 ürün olarak üretim yapıyoruz ancak ileri ki zamanlarda ürün yelpazemizi artırmayı düşünüyoruz. Şunu da belirtmek isteriz. Sağlık Bakanlığı onaylı olan ürünlerimizin insan sağlığı açısında hiçbir zararı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Ürün satışı ve ihracatıyla ilgili bilgiler veren Rıdvan Saltık ise “Satışlarımızı özellikle korona virüs salgını sonrası daha çok internet üzerinden yapıyoruz. Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer alan adresimizden bize ulaşanlara ürünlerimizi rahatlıkla gönderiyoruz. Türkiye'de 81 ile aktif bir şekilde ürünlerimizi gönderiyoruz. Tüm eczanelerde ürünlerimiz bulunuyor. Yurtiçinin yanı sıra yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Bahreyn, Ürdün, Almanya, Arnavutluk ve İsrail başta olmak üzere 10 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Üretimde müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. İnsanımız bizim için çok değerli, bizde bu kapsamda üretimimizi yapıyoruz. İnsanların bize olumlu dönüşü de bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Firma yetkilileri gerçekleştirdikleri ihracata destek veren Van TSO Başkanı Necdet Takva ve VİŞAD Başkanı Ayhan Işık'a teşekkür etti.