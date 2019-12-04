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Van'dan İHA'ya ‘en başarılı haber ajansı' ödülü

Öz Haberci Gazetesinin 2019 yılında yaptığı “En Başarılı İsimler” kamuoyu araştırmasında “Yılın En Başarılı Haber Ajansı” ödülüne İhlas Haber Ajansı (İHA) layık görüldü.


Van'da yayın yapan Öz Haberci Gazetesi ile Van Diyabet Gazetesi, 2019 yılında yaptığı kamuoyu araştırmasında kentin en başarılı isimlerini açıkladı. Buna göre; İHA, Yılın En Başarılı Haber Ajansı' ödülünün sahibi oldu. İHA'nın ödülü Öz Haberci Gazetesi ile Van Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku tarafından İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e takdim edildi.

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