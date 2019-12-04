Van'dan İHA'ya ‘en başarılı haber ajansı' ödülü

Van'da yayın yapan Öz Haberci Gazetesi ile Van Diyabet Gazetesi, 2019 yılında yaptığı kamuoyu araştırmasında kentin en başarılı isimlerini açıkladı. Buna göre; İHA, Yılın En Başarılı Haber Ajansı' ödülünün sahibi oldu. İHA'nın ödülü Öz Haberci Gazetesi ile Van Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku tarafından İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e takdim edildi.