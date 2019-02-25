Van'dan TÜBİTAK'a rekor başvuru

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması Sergisi' açıldı.

Van YYÜ'de açılan TÜBİTAK sergisinde Ağrı, Bitlis, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak ve Van ilinden 100 proje yer aldı. Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen sergide 8 ilden öğrenciler hazırlamış oldukları projeleri sergiledi. Van bölgesi, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine bu yıl 2 bin 226 projeyle rekor bir başvuru yaparken, Van ili proje sayısı bakımından Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Sergiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, yarışmaların yarım asırdır Türkiye'de sürdüğünü belirtti. Yarışmanın Türkiye genelinde 12 bölgede yapıldığını ifade eden Tunç, “Van bölgesinde 8 il katıldı. Son 9 yılda proje sayımız 300 civarındayken, şu anki proje sayımız 2 bin 226'dır. Van ilimiz proje sayısı bakımından Türkiye genelinde ilk sıraya yükseldi” dedi.

“Van bölgesi çok iyi bir durumda”

TÜBİTAK yarışmalarının amacı çocuklara bilimi sevdirmek olduğunu dile getiren Tunç, “TÜBİTAK bu yarışmalarla yarınlarımızın sahibi olan gençleri yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda çocuklarımıza gerekli destekleri vermektedir. Van bölgesi olarak şu an çok iyi bir durumdayız. En yakın rakibimize proje sayısı bakımından 400'den fazla fark atmış olduk” diye konuştu.

Serginin 3 gün süreceğini ve perşembe günü ödül töreninin yapılacağını ifade eden Tunç, Van bölgesinden 19 projeyi Ankara'daki Türkiye finallerine göndereceklerini kaydetti.

Sergi açılışına Van YYÜ Rektör Yardımcısı. Prof. Dr. Murat Demirel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, YYÜ Teknokent Müdürü Necat Görentaş, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, proje danışmanları ile öğrenciler katıldı.