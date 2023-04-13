Van'ın altın kızları Türkiye finaline yükseldi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Kadınlar Çim Hokeyi Takımı, tüm rakiplerini devirerek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Van'da il şampiyonu olduktan sonra Giresun'da düzenlenen çim hokeyi yarı finali müsabakalarına katılan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Kadınlar Çim Hokeyi Takımı, performansıyla göz doldurdu. Çıktığı tüm maçlarda rakiplerini mağlup eden Van ekibi, yarı final şampiyonu olarak 1-5 Haziran 2023 tarihlerinde Alanya'da yapılacak Türkiye finali yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Takımın kurulmasına öncülük eden ve tüm süreçte desteğini esirgemeyen Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, “İlimizi finalde temsil edeceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Okulumuzun beden eğitimi öğretmenleri Veysel Tuncil, Cevat Sarı ve Yılmaz Dağlı ile okul antrenörleri Sercan Karaca ve İpek Aytan'ın çok büyük çabaları ve emekleri var. Altın kızlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkeze teşekkür ederim. Türkiye finalinde ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.