Van'ın butik sokakları sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Korona Virüs Tedbirleri' genelgesi kapsamında birçok sektörden iş yerlerinin kapatılması kararı sonucunda Van'daki butik sokaklar da sessizliğe büründü.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Korona Virüs Tedbirleri' genelgesi kapsamında Van'daki birçok iş yeri kepenk kapattı. Tedbirler kapsamında yasağa uyan kafe sektörü esnafı iş yerini açmazken; Kültür Sokak ve Şemsiye Sokak gibi butik birçok sokak ise bomboş kaldı. Esnaf, iş yerlerinin camına Sağlık Bakanlığının önemli 14 kuralının bulunduğu yazılı afişler ve tedbir amaçlı kapalı olunduğuna yönelik yazılar yazdı.

“Tedbirli davranmamız gerek”

İHA muhabirine konuşan Kemal Tolan isimli esnaf, Kültür Sokağı esnafının yasağa uyarak kepenk kapattığını belirtti. Sağlığın her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Tolan, “Bu sokakta yaklaşık 40 kafe bulunuyor. Kafeler tümü tedbir amaçlı kapalıdır. Daha önceleri saat 08.00'de açılan iş yerleri, gece 02.00 sıralarına kadar açık kalırdı. İki vardiyalı şekilde iş yerleri hizmet veriyordu. Ancak bu süreçte tedbirli davranmamız gerek ve biz tedbir çalışmalarını onaylıyoruz. Önemli olan insan sağlığıdır” dedi.

Şemsiye Sokağı'nın kentin en işlek sokaklarından olduğunu dile getiren Emircan Bilge isimli vatandaş ise korona virüsünün sokağı tamamen kapattığını kaydetti.