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Van'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Van’da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Van'da sessizlik hakim oldu.


Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araç ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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