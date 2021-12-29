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Van'ın Çaldıran Belediyesi marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı

Van’ın Çaldıran Belediyesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı.

Van'ın Çaldıran Belediyesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı.


Çaldıran Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlere yönelik fiyat denetimi yaptı. Satılan ürünlerin fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Ayrıca farklı ürünleri kasaya götüren ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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