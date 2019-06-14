Van'ın çevreci okulundan "Tohum Bankası" projesi

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesinde hayata geçirdikleri çevre projeleriyle adından söz ettiren Akköprü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 100 çeşitten oluşan yerli organik ‘Tohum Bankası' oluşturdu.

Tohum Bankası projesinin koordinatörlüğünü yapan Akköprü İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Tahir Arslan, karne dağıtım töreni ve projenin tanıtımına katılan eğitimci, öğrenci ve velilere hitap etti. Son yıllarda büyük dikkat çeken çevreci projelere imza attıklarını ifade eden Arslan, 2018 yılında da ‘Eco Schools' programı kapsamında uluslararası "Yeşil Bayrak" ödülüne layık görüldüklerini kaydetti. Arslan, “Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığınca ‘Sıfır Atık' projesine verdiğimiz büyük destekten dolayı ‘Çevre Beratı' ile ödüllendirildik. Bu kapsamda iki yılda yaklaşık 13 ton atığı çöpe atmayıp geri dönüştürmeyi başararak hem çevrenin korunmasına katkıda bulunduk hem de okulumuz için önemli bir gelir elde ettik” dedi.

Önceki yıl ise Sabancı Üniversitesi destekli ‘Eğitim Reformu Girişimi' tarafından düzenlenen "15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nda "Eğitimde Ekolojik Okuryazarlık Nasıl Güçlenir/Geliştirilir" kategorisinde ödül aldıklarını dile getiren Arslan, “Bu kez de ‘Tohum Bankası' projesiyle çevrenin geleceğine dair çok önemli bir farkındalığı oluşturmayı başardık. Yaklaşık 100 çeşit organik yerli tohum çeşidinden oluşan bu projeyi, uluslararası ‘Eco Schools' programı kapsamında bu yıl işledikleri Biyolojik Çeşitlilik teması çerçevesinde hayata geçirdik. Çevreci okulumuzun akademik, sosyal, kültürel, sportif başarıları yanında çevre ile ilgili proje ve uygulamaları da devam edecek” diye konuştu.