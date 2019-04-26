Van'ın demir yumruklu boksörü mersinden Türkiye şampiyonluğu ile döndü

Türkiye Boks Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve Mersin'de 44 ilden 428 sporcunun katılımı ile yapılan Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Vanlı boksörler farklı kategorilerde 1 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye üçüncülüğü madalyasının sahibi oldular.

Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörlerinden Seyyidahmed Gevaş 80 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Yakut Yılmaz ise 54 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Vanlı boksörler liseler arası Türkiye Boks Şampiyonasında Van'ı 1 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye üçüncülüğü derecesi kazanmanın mutluluğunu yaşadılar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz yaptığı açıklamasında, “Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Mersin'de 428 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasına bizlerde ilimiz, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı adına 4 sporcumuz ile katılım sağladık. Zorlu ve 14 farklı sıklette mücadele eden sporcularımızdan 80 kiloda Seyyidahmed Gevaş Türkiye Şampiyonu olurken, Yakut Yılmaz ise 54 kiloda Türkiye Üçüncülüğünü ilimize kazandırdılar. Müsabakalara katılan sporcularımızın sergiledikleri üstün performansları federasyon yetkilileri ve diğer illerden katılım sağlayan antrenör ve gözlemcilerimiz tarafından da büyük bir beğeni topladı. Bu sporcularımız ile yaklaşık 8 yıldan fazla bir süredir çalıştırmaktayız. Sporcularımızın ulusal müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek kazandıkları başarıları gösteriyor ki, bu sporcularımız ülkemizi uluslar arası müsabakalarda da en iyi şekilde temsil edebilme kapasitesine sahiptirler. Bu başarılarımızın temelinde disiplinli ve düzenli çalışmalar yer almaktadır” dedi.

Van'da boks branşının başarı ortalamasının bu denli artmasında il müdürü Nevzat İnanç'ın katkılarının oldukça fazla olduğunu ifade eden Öz, “ İlimiz adına katıldığımız yarışmadan 1 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye üçüncülüğü ile dönmenin mutluluğunu bizlere yaşatan bütün sporcularımı bir kez daha yürekten kutluyor, bütün sporcu ve boks camiası adına il müdürümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah ilimiz adına kazandığımız bu güzel başarıları, Milli Takım adına katılacağımız Boks Şampiyonalarında kazanacağımız şampiyonluklar ile taçlandıracağız. İlimiz adına katıldığımız müsabakalarda bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.