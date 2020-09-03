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Van'ın eğitimi masaya yatırıldı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında kentin eğitim öğretimi masaya yatırıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında kentin eğitim öğretimi masaya yatırıldı.


Vali Yardımcısı Ferhat Atar, merkez ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Maarif Müfettişler Başkanı Sıddık Tokar, milli eğitim müdür yardımcıları ve il milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla Vali Bilmez'in başkanlığında brifing toplantısı yapıldı. Edremit ilçesi Gamer Toplantı Salonu'nda yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Van'ın eğitimi her yönüyle masaya yatırıldı.


2019-2020 eğitim öğretim döneminde yapılan çalışmalar ve yeni eğitim öğretim döneminde yapılması planlanan çalışmaların slayt sunumla ele alındığı toplantıda; Van ilinin öğrenci sayısı, EBA erişim noktaları, devam eden okul inşaatları, pandemi sürecinde okullarda yapılan çalışmalar gibi konularda katılımcılara bilgiler aktarıldı.

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