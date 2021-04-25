Van'ın en işlek caddesinde yol yapım onarım çalışması

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da 22 Nisan saat 19.00'dan itibarıyla başlayan ve bugün de devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, insan yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin işlek caddelerinde yol yapım çalışması yaptı.

Öte yandan Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipleri trafiğin sakin olması sebebiyle ana caddelerde yaya geçidi, kasis ve yol çizgilerini yenileme çalışması yaptı. Kentin en işlek caddeleri olan Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Beşyol Meydanı'nda bulunan yaya geçitlerini kompanat boya ile yenileyen ekiplerin çalışmalarının rutin olarak devam edeceği kaydedildi.