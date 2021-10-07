Van'ın ‘en sevimli fuarı' kapılarını açtı

Ajans Asya Fuarcılık ev sahipliğinde Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bölgede ilk kez gerçekleştirilen fuar, 10 Ekim tarihine kadar sürecek. Düzenlenen fuara, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, SP Van İl Başkanı Özay İlhan, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ve firma temsilcileri katıldı. Fuarda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, salgın sürecinde zor günlerden geçen esnaf için böylesi bir fuarın düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Bilmez, “Bu fuarın stant açan esnafımıza hayırlı kazançlar getireceğine inanıyorum. Hayatın normale dönebilmesi için pandemi kurallarına uymamız konusunda şimdiye kadar duyarlı davranan Van halkının, bundan sonra da maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlılığa devam etmesini istiyoruz. Aşı konusunda biraz sıkıntımız var. Ülke ortalamasının az altındayız. İkinci ve üçüncü doz aşı zamanı gelenlerin de aşılarını olması konusunda herkesin elini taşın altına koymasını ve örnek davranış sergilemesini bekliyoruz” dedi.

Van Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın daha önce bölgede gerçekleştirilmediğini anımsatan Atlantik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar ise “Atlantik Fuarcılık olarak sektöre yeni bir soluk getirmek, üretime, istihdama ve tanıtıma katkı sunmak amacıyla bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle projemize güvenen, fuarımıza katılım sağlayan ulusal ve yerel firmalarımıza, bize ilk günden destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bölgede ilk kez düzenlenen fuarı önemli ve anlamlı bulduğunu dile getiren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer de fuarın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış töreni, kurdele kesimi ve alandaki stantların gezilmesiyle son buldu. Öte yandan 4 gün sürecek olan fuarda; çocuklar için palyaço, ilizyon, stage show gösterileri ile Nasrettin Hoca oyunları oynanacak.