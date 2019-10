Van'da yayın yapan Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Van'ın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu.

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Van'ın Enleri' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 14 kategoride gerçekleşen yarışmada 140 aday yer aldı. Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleşen ödül törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşi Reyhan Karabağ, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu, bazı kamu kurum amirleri, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gecede açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Van Ekonomist Dergisinin geleneksel hale getirdiği organizasyonun önemine değinerek, “Van'a değer katan, taş üstüne taş koyan, insan istihdam eden bizim için değerlidir. O kişinin yaşam biçimi, aşireti, etnik kökeni ne olursa olsun bizim için kıymetlidir. Kim bu yatırımlara engel oluyorsa, öz kardeşimizde olsa engel olmalıyız. Bu kent kardeşçe yaşadığımız bir kent. Bu kentin güzel bir şekilde tanıtılması, son zamanlarda gelen turistlerin memnun ayrılması bizim için önemlidir. Özellikle basın mensuplarının güzel şeyleri iyi yansıtması ve kötü olan şeylere dur demesi lazım. Ben bu anlamda böyle bir organizasyon gerçekleştiren Van Ekonomist Dergisi yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan ZERO Media Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yiğit ise, geleneksel hale getirilen Van'ın Enleri yarışmasının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade ederek, “Van'ın Enlerine bu sene de çok büyük bir ilgi vardı. Bu yıl oy kullananların sayısı, geçen yıla oranla yüzde 20 civarında artış yaşandı. Bir web sitesini 3 ay boyunca bir milyonun üzerinde kişinin takip etmesi bizim için önemlidir. Bu süreçte 117 bin oy kullanıldı. Bu da bizim için çok büyük bir rakamdır. Van'ın Enleri her yıl marka değerini yükseltiyor. Bizler yeni dönemde de kentimiz için farklı ve heyecan verici projelerle karşınıza çıkacağız. Ben bu duygularla organizasyonda emeği geçen tüm personelimi canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Van'ın Enleri seçilenlere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.