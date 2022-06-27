Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın lansmanı yapıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şehrin gündelik problemlerini hallederek gelecek kuşaklara hazırlayacaklarını belirterek, “Van'ın yol haritasını ortaya çıkarmış olacağız” dedi.

Van Valiliği, Van YYÜ ve Van Büyükşehir Belediyesince 30 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenecek olan "Van'ın Geleceği Çalıştayı"nın lansmanı Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bir şehrin en büyük zenginliğinin uzlaşma ve birlikte iş yapma kültürü olduğunu belirtti. Uzlaşmacı, işbirliği yapan, koordine bir şekilde çalışan, birbirini seven şehirlerin çok başarılı olduğunu işaret eden Vali Balcı, "Bunun parasal bir değeri yok. Eğer bir şehirde insanları uzlaşmayı ve işbirliği yapmayı bilmiyorsa, birlikte iş yapma kültürleri yoksa o şehirlerin ilerlemeleri çok zor. Burada aktörler kimler? Onu net ortaya koymamız lazım. Başta ilin valisi olmak üzere, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partilerin başkanları ve üyeleri, iş dünyası, esnaf, üniversite, bürokrasi, kamu çalışanları, çiftçiler ve basın gibi kurumların uyumlu işbirliği yaptığı iller çok başarılı oluyor. Yapmak istediğimiz de budur. Şehrimizde uzlaşmayı, işbirliğini ve birlikte iş yapma kültürünü geliştireceğiz. Şehrin gündelik problemlerin halledeceğiz, aynı zamanda gelecek kuşaklara hazırlayacağız. Yol haritamızı ortaya çıkarmış olacağız. Kısa, uzun vadede ne yapmak istiyoruz bunu ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.

“Van'ın envanterini çıkaracağız”

Van'ın Geleceği Çalıştayı'nın heyecan verici bir çalışma olduğunu dile getiren AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas ise "Tüm paydaşların, gerek üniversitemizin gerekse diğer kurumlarımızın, valiliğimizin fikir birliği ve istişareyle 'Van'da şu sorun var' tespitiyle ilgili kısa, orta, uzun vadeli çalışmamızı el birliğiyle yapacağız. Yerelde bir sorun varsa valimiz ve kurumlarımızın işbirliğiyle giderilecek. Halkımızın talebi ya da bir projesi varsa gerekli desteği vererek işbirliğiyle ilin envanterini çıkaracağız ve bu güzel projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.